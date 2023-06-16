Про це 24 Каналу розповів голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. За його словами, позиція з якою лідери приїхали до Києва є непохитною.

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Позиція малоймовірно зміниться

Лідери африканських країн під час повітряної тривоги у Києві спускалися до укриття, аби не наражатись на небезпеку. Однак враження від ракетних обстрілів малоймовірно справлять на африканську делегацію сильний вплив.

Це бомбардування ніяк істотно не змінить позицію цих африканських президентів. Тому що вони приїхали з дуже прагматичною повісткою, яку, звісно ж, вигадали не вони. Не через абстрактну гуманістичну позицію африканські країни взялися раптом розв'язувати миротворчі питання в Європі,

– наголосив Ярослав Божко.

Так звані "миротворчі плани" африканських країн підтримав Китай. А самі африканські лідери дуже лояльні до російських політиків. Крім того, нещодавно Єгипет висловив бажання приєднатися до БРІКС за участі Росії та Китаю.

"Ці обстріли – це паралельна історія, яка не скасовує псевдопосередницької функції з якою африканські лідери сюди приїхали і з якою вони звідси поїдуть в Росію. Здійснюючи обстріли, Росія не боялась, що це якось змінить позицію африканських країн", – зазначив Божко.

Владімір Путін добре розумів, що так звана позиція лідерів африканських країн не зміниться. Щонайменше тому, що ця позиція не є їхньою власною.

Зверніть увагу! 28 квітня до Києва приїжджав Генсек ООН Антоніу Гутерреш. Тоді російські окупанти також обстріляли столицю. Ймовірно, Владімір Путін та військове керівництво Росії не знайшло переконливих для себе причин припинити чи принаймні змістити обстріл на день або два.

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Війна не є важливим питанням для Африки

Зрештою, позиція африканських країн жорстко детермінована їхніми торговельними відносинами та зовнішньополітичними відносинами.

Україні найкраще вдається влаштувати взаємини з тими країнами Африки, які вже підтримують західний курс і певним чином близькі до Заходу. Не шукають довіри у Китаю та Москви,

– підкреслив Божко.

Російсько-українська війна є дещо вторинною для африканських країн. За їхнім баченням, це наслідок протистояння Заходу та Китаю. Тож ставлення цих країн до війни залежатиме від того, на чиєму боці вони у цьому абстрактному протистоянні є.

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