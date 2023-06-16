Речник президента ПАР Вінсент Магвенья прокоментував ракетну атаку, яка сталася під час візиту делегації. Він заявив, що це ніяк не вплинуло на роботу лідерів Африки.

Цікаво Нові горизонти та удар по Росії: як друге велике турне Кулеби змінює позицію країн Африки

Робота продовжується згідно з планом

Магвенья заявив, що попри ракетну атаку робота "мирної місії" продовжується – "все йде за планом і просувається добре". Він повідомив, що африканська делегація мала певні "затримки" у Польщі. Чартерний рейс, який перевозив лідерів країн Африки, дещо затримався і лідерам довелося ночувати у літаку.

Хоча в делегації цього не підтверджують, проте журналісти Reuters заявили, що лідери африканських держав під час тривоги спускалися до укриття. Кореспондент іноземного видання стверджує, що бачив, як іноземні лідери зайшли в один з готелів Києва, де розташоване сховище.

Нині делегація очікує, коли почнуться переговори з Президентом України Володимиром Зеленським.

Зараз ми очікуємо на початок переговорів із президентом Зеленським,

– наголосив речник президента ПАР.

Окрім того, Магвенья повідомив, що Сиріл Рамафоса вранці відвідав Бучу, щоб на власні очі побачити всі воєнні злочини, які скоїли росіяни під час окупації в березні 2022 року. Речник Рамафоса підкреслив, що "миротворча ініціатива" – це перший випадок, коли Африка об'єдналася для вирішення конфлікту за межами континенту.

"Цей конфлікт серйозно вплинув на Африку з точки зору відсутності продовольчої безпеки та цін на зерно, цін на добрива, але так само ця місія служить для пошуку шляху до миру, який припинить страждання українців", – заявив Магвенья.

Візит африканської делегації