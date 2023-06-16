Представитель президента ЮАР Винсент Магвенья прокомментировал ракетную атаку, которая произошла во время визита делегации. Он заявил, что это никак не отразилось на работе лидеров Африки.

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Работа продолжается согласно плану

Магвенья заявил, что, несмотря на ракетную атаку, работа "мирной миссии" продолжается – "все идет по плану и продвигается хорошо". Он сообщил, что у африканской делегации были определенные "задержки" в Польше. Чартерный рейс, перевозивший лидеров стран Африки, несколько задержался и лидерам пришлось ночевать в самолете.

Хотя в делегации этого не подтверждают, журналисты Reuters заявили, что лидеры африканских государств во время тревоги спускались до укрытия. Корреспондент иностранного издания утверждает, что видел, как иностранные лидеры зашли в одну из гостиниц Киева, где находится убежище.

В настоящее время делегация ожидает, когда начнутся переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сейчас мы ожидаем начала переговоров с президентом Зеленским,

– подчеркнул представитель президента ЮАР.

Кроме того, Магвенья сообщил, что Сирил Рамафоса утром посетил Бучу, чтобы своими глазами увидеть все военные преступления, совершенные россиянами во время оккупации в марте 2022 года. Представитель Рамафоса подчеркнул, что "миротворческая инициатива" – это первый случай, когда Африка объединилась для разрешения конфликта за пределами континента.

"Этот конфликт серьезно повлиял на Африку с точки зрения отсутствия продовольственной безопасности и цен на зерно, цен на удобрения, но также эта миссия служит для поиска пути к миру, который прекратит страдания украинцев", – заявил Магвенья.

Визит африканской делегации