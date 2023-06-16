Головний рабин України наголосив, що пишається Володимиром Зеленським. Окрім того, він наголосив, що весь світ пишатиметься українським лідером.

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Я особисто можу сказати, що пишаюся президентом Зеленським, що він не втік і робить все для допомоги українському народу. І не тільки я. Думаю, що весь світ пишатиметься ним",

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, Моше Реувен Асман наголосив, що в Україні немає неонацистів (про що регулярно бреше Путін), а є порядні люди, які захищають свою Батьківщину.

Деталі виступу Путіна на "форумі"

Цими днями у Санкт-Петербурзі відбувається так званий "економічний форум". Говорити про економіку Росії вже нема чого: на території країни-окупантки процвітає хіба що ритуальний бізнес. На арену випустили Путіна (або одного з його двійників). "Бункерний дід" понив через контрнаступ ЗСУ й зброю, яку отримує Україна від країн-союзниць та озвучив декілька абсурдних фейків про війну.