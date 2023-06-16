Об этом и еще много интересного в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Кроме того, он объяснил, связана ли очередная циничная атака россиян по Киеву с визитом лидеров Африки.

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Связан ли обстрел Киева с визитом лидеров Африки

– В день, когда в Киев прибыл президент ЮАР Сирил Рамафоса, Россия атаковала столицу ракетами. Обстрел в день визита лидеров африканских государств – это такой "привет" им от Владимира Путина, что он знает, где они, и может их достать. Что этим хотел сказать Путин?

Мы постоянно пытаемся найти какое-нибудь рациональное объяснение тому, что хочет сделать Россия. Россияне не делают ничего рационального. Они мыслят другими категориями – это не вопрос ценностей или чего-либо другого. У них нет влияния на происходящее на фронте. Они считали, что в любом смысле они будут контролировать войну: те или иные силы надавят на Украину, мы проиграем, а они получат нужный результат.

Сегодня они боятся, что войну не контролируют, и она, учитывая возможности Украины на внешней арене, дойдет до своего логического завершения. Останется только один. Для цивилизованного мира важно, чтобы этим одним не была Россия, которая сегодня нарушает все возможные институциональные правила.

Сегодня Путин напрямую реализует свои страхи путем атак на гражданское население. У них есть манифестный режим – Путин понимает, что есть определенные последствия этих обстрелов, потому что ПВО не может закрыть такую большую страну, чтобы даже обломки не попадали куда-нибудь.

Однако сейчас ПВО не то же, что было в начале войны. Путин будет делать это каждую ночь и каждый день, чтобы манифестом сказать, что он будет нас убивать и его якобы никто не остановит.

Россия не обращает внимания на страны Африки, потому что никогда не обращает внимания на более слабых. Она считает эти страны инструментами, чтобы заставить Украину закончить войну посредине – на условиях России. Они приехали в Украину, чтобы посмотреть, что война – это не какая-то фикция, а масштабный конфликт, который касается всех городов в стране, где Россия терроризирует мирное население.



Африканская делегация / Укрзализныця

Владимир Зеленский может ясно объяснить, что любые компромиссные предложения будут означать капитуляцию Украины. И Китай, и Бразилия, и Индонезия перестали активно продвигать свои "мирные" инициативы, потому что поняли их ничтожество. Они поняли, что это неприемлемо для Украины.

У африканских стран свои планы – часть из них зависит от российского оружия, еще часть – от снабжения гражданской техникой, российских денег и т.д. Россия десятилетиями вкладывала коррупционные деньги в функционирование целых регионов в Африке и Латинской Америке. Теперь она желает, чтобы эти страны отработали в ее пользу.

Полное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Россия может усилить террор из-за контрнаступления

– Некоторый период времени россияне обстреливали Киев – то ли целились в Patriot, то ли в Центры принятия решений. У них ничего не получилось и они начали искать места, куда могут достать: Кривой Рог, Одесса, которые менее защищены, чем Киев. Они пытаются нас рассорить: вот, посмотрите, какое ПВО в столице?

Есть определенная логика в этом – вносить раздор между украинцами. Мол, "там ПВО больше, а там меньше – значит вас меньше ценят" и тому подобное. Это имеет определенную эмоциональную подоплеку. Что-то похожее, как были отключения света, когда у соседей светло было, а у вас нет. И никто не учитывал, что дом был подключен к сети, которая вела в больницу.

Люди имеют право обсуждать это и хотят быть одинаково защищенными. Этим занимается государство и просит у партнеров больше систем ПВО. Страна большая и невозможно защитить всю территорию, имея 2 – 3 Patriot или NASAMS.

Мы объясняем это нашим партнерам и подчеркиваем, что нам нужны самолеты, которые могут перехватывать баллистические ракеты России, которых у нее больше, чем крылатых. Крылатые ракеты являлись основным инструментом давления на энергетическую систему страны.

Сегодня больше используются управляемые авиационные бомбы, дроны и баллистика. Учитывая размер территории, которую атакует Россия, нам недостаточно тех систем ПВО, которые есть. И вчерашний "Рамштайн" – это об усилении и существенном увеличении систем противовоздушной обороны.

Одна из ключевых тем – увеличение систем противоракетной и противовоздушной обороны и существенное увеличение возможности закрыться от России. Потому что Россия будет продолжать это делать – у нее нет инструментов влияния, кроме террористических, и она не хочет проиграть.

У России нет "красных линий", за которые она не будет заходить с точки внутреннего политического процесса. Если вообще брать потери в этой войне, то они так или иначе потеряли около 400 – 450 тысяч человек. То есть они погибли, ранены, ампутанты, пропали без вести, военнопленные и т.д.

Даже эта цифра – только вдумайтесь: 400 – 450 тысяч или может даже больше – не является линией отсечения. Количество денег, которые Россия тратит, потеря экономики и военно-промышленного комплекса – нет "красных линий".



Сколько денег потратила Россия за год войны / Инфографика 24 Канала

Россия будет идти вперед, пока не будет уничтожено множество ее военной способности. Все, что есть на оккупированных территориях, включая живую силу, нужно просто уничтожать – не разговаривать, здесь нет никаких потребностей о чем-то говорить – когда мы уничтожим основной потенциал, тогда у России останется то, о чем должна заботиться не только Украина.

Это террористические инструменты ведения войны – подрыв Каховки (Каховской ГЭС – 24 Канал), использование ракет по гражданскому населению. Независимо от того, что они будут, будто целились в военные объекты.

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Целились они куда угодно, а попадают по гражданской инфраструктуре и делают это специально, потому что используют, например, Х-22. Безусловно, противокорабельная ракета, которая залетает в город, будет просто уничтожать инфраструктурный объект, независимо от того какой он там – военный или гражданский.

Здесь я уже перехожу к международному сообществу: вы все равно признаете Россию страной-террористом, потому что у нее сегодня нет приоритетных инструментов, кроме террористических актов, которые использует государство в рамках концепции "удержать Украину от деблокады своих территорий". Так что признавайте.

Так же, как признали. что необходимо передать все военные инструменты Украине, включая F-16 – признают Россию страной-террористом с соответствующими юридическими последствиями. Так почему сегодня это не сделать, давая России возможность делать две вещи: убивать людей и за счет этих убийств пытаться перехватить информационную и глобальную повестку дня.

Есть одна проблема мира – не наша с вами – потому что мы понимаем вторичность всего, что делает Россия. Мир может начать опять же принимать российские инициативы и вставлять комментарии к ним. Они могут модерировать глобальное информационное пространство, которое мы видим.

Если бы была ответная реакция – резолюция о том, что Россия является страной-террористом, то соответственно и последствия юридические для нее были бы гораздо тяжелее, чем сегодня. Должны понимать это.

Россия по мере того, как будут идти наступательные операции Украины, будет увеличивать использование исключительно единственного остающегося у нее инструмента – террористические инструменты. К примеру, подрыв ГЭС, других маленьких дамб по руслам рек в Украине, подрыв инфраструктурных объектов на оккупированной территории. Россия полностью уничтожит для нас с вами оккупированную территорию.

Она проиграет войну, покинет эту территорию, но полностью разрушит ее. Россия не приходила на территорию Украины будто бы "защищать или освобождать" кого-то – это пропагандистский абсурд и она уничтожит именно эти территории. То есть те территории, где частично какие-то коллаборанты думали, что "русский мир" это якобы "благо". Сегодня "русский мир" уничтожает этот регион.

Позиция ООН ухудшает ситуацию в мире

– ООН наконец-то отреагировала на подрыв Каховской ГЭС Россией. Там сказали, что цены вырастут, но ничего о том, что Днепр загрязнен в 28 раз. Когда Россия била по энергоструктуре и инфраструктурным объектам, мир помогал нам всем чем мог, чтобы страна была со светом. Ждать ли нам помощи с Днепром?

Помощь от отдельных стран, безусловно, будет. Особенно европейских стран. Они совершенно точно понимают, что и как нужно делать и помогать нам избавиться от этих экологических и санитарно-эпидемиологических последствий.

Я хочу о другом, первое – нет никакой правильной позиции международных институтов. Это фикция. Любые заявления фиктивны, потому что Россия сегодня остается абсолютно субъектным членом международного сообщества и может влиять на его решение.

Россия участвует в непосредственно заседаниях, может председательствовать в некоторых институтах и проговаривать правила поведения в рамках международного права, которое откровенно уничтожает. Потому нет никакой реакции. Не надо говорить о заявлениях, которые сделаны по типу: "Отстаньте от нас! Смотрите, мы осуждаем подрыв Каховской ГЭС".

"Мы осуждаем" – не подходит. Россия атакует сознательно, демонстративно говорит, что есть план Сергея Суровикина уничтожить всю энергоструктуру современного демократического государства в XXI веке и нет разницы, сколько миллионов людей будут страдать.

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Это означает, что Россия убила международное гуманитарное право, поэтому должны быть соответствующие юридические последствия – это второе. Когда будут юридические последствия для России, то это не санкции даже национальные.

Для меня это выглядит так: есть конкретные страны, которые совершенно сознательно принимают для себя, что Россия является страной, которая нарушает международное право и соответственно лично вводят как национальная страна санкции или передают нам оружие, финансовую помощь, те же генераторы и т.д. Однако есть проблема – мир зависим друг от друга.

Для этого и построили инфраструктуру международных организаций, чтобы в рамках этой инфраструктуры либо оказывать давление на нарушителей, либо давать премии тем, кто хорошо работает на глобальную безопасность.

У меня возникает вопрос. Заявление – это как раз о дискредитации глобальной сети, ее не существует. Есть отдельные государства, которые готовы помогать, чтобы мы жили по каким-то правилам, а есть государства, которые слушают резолюцию ООН, смотрят на том глобальном Юге или в той же Африке на позицию ООН. И что они видят? Заявления заявлениями.

Это же страны, они понимают, что слово это слово. Что они видят в действии? В действии они видят, что Россия, спокойно демонстративно в прямом эфире убивающая огромное количество гражданского населения, председательствует в Совбезе ООН – институции самой ООН. Таким образом говорит другим странам, что якобы ее поведение является абсолютно "законным, справедливым и разрешенным".

То есть, сегодня позиция международных институтов провоцирует мир на увеличение хаоса, количества войн, геноцида разного типа, количества террористических актов. Поэтому эти заявления наоборот лишь усугубляют ситуацию, потому что они говорят другим странам с нестабильными политическими режимами, что якобы они "имеют право убивать людей в других странах".

Вот что я сегодня вижу. Поэтому это не положительный тренд. Это крайне негативный тренд, потому что мы с вами поняли, что эти международные институции построены исключительно для того, чтобы члены, получающие возможность занимать ту или иную должность, имели неплохой личный уровень жизни, а для всего остального эти институции непригодны.

Так что не надо на них возлагать какие-то надежды. Надежды должны возлагать на три вещи:

Вооруженные Силы Украины;

общество Украины;

отдельные страны, такие как Нидерланды, Швеция, Дания, Великобритания, Польша, Литва и т.д.

Это три столпа, которые перестроят современный мир.

Чем на самом деле являются "мирные планы" других государств

– Президент ЮАР находится в Киеве с "мирным планом". В настоящее время Россия обстреливает столицу, может, предложить ему прикрываться тем "мирным планом" от ракет, которые летят по территории Украины? Проверили бы, насколько этот он действенный.

О плане Рамафосы (президент ЮАР Сирил Рамафоса – 24 Канал), здесь вообще… Я хочу, чтобы мы с вами перестали употреблять слово "мирный план". Это – не "мирный план". Я хочу, чтобы правильно называли. Потому что от этого тоже зависит очень многое, это же информационная составляющая.

Они предлагают не мирный план, они предлагают план капитуляции Украины. Все эти планы – индонезийский, бразильский, китайский, африканский и любой другой, который мы с вами слышим, кроме "формулы мира", где действительно абсолютно логично прописан путь мира в регионе с определенными ограничениями для России после того, как закончится война.

Однако это единственный логически прописанный мотивированный план мира. Все, что нам предлагают другие страны, в частности африканского континента, это не план мира. Не нужно употреблять слово "мир", потому что это "план капитуляции Украины".

Любой просто приезжает и говорит: "Я предлагаю вам капитулировать". Так это должно звучать и так мы должны понимать. И ответная реакция Украины после 16 месяцев войны понимаете какая будет. У общества, которое вытягивает эту войну, вытягивает достаточно эффективно, мягко говоря, и доказывает, что за свободу действительно нужно платить огромную цену.



Президент ЮАР Сирил Рамафоса / Getty Images

Единственная страна, которая сейчас готова платить, во время столь большой войны огромную цену – это Украина. Это нас должно обижать. Мы должны говорить этим людям: "Смотрите, когда вы приходите с "планом капитуляции" к нам, то это нас должно, мягко говоря, обидеть. И это мы должны с вами после войны обсудить. Зачем вы эту обиду привозили и публично масштабировали?"

Следовательно, любой план, не построенный на "формуле мира", выглядит так: "Немедленно прекратите огонь, оставьте в покое оккупационные войска России и признайте право России вас убивать и т.д.".

Если Россия не проиграет войну, то бросит нам с вами иск, что мы якобы сами себя разрушили. И Россия хочет непосредственно получить моральное возмещение за то, что она уничтожила центры наших городов и т.д. Это будет парадоксально, потому что Россия существенно, если не проиграет войну, увеличит внешнеполитическую агрессию. В первую очередь информационно.

Россия будет иначе ставить акценты. Она все же докажет, что это мы сами себя разрушаем, что это "мы 8 лет бомбили Донбасс, а затем решили бомбить Киев, Львов и т.д.". Вы просто должны осознавать, что за год глобальное информационное пространство будет иметь множество расследований, подаренных Россией, о якобы том, что мы действительно "нацисты, которые сами себя с 2014 года начинали убивать".

Вот что значит для нас то или иное предложение от других стран в краткосрочной стратегии.