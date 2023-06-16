Захисники українського неба збили 6 "Калібрів" та 6 "Кинджалів". Влучивши у ціль, кожна з цих ракет могла спричинити масштабну трагедію. Внаслідок атаки постраждали 4 людей. Зокрема, 2 діток.

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Тим часом Вінсент Магвенья – речник президента ПАР – заявив, що делегація "не бачила й не чула вибух". Інформацію про масовану ракетну атаку він назвав дезінформацією.

Дуже дивно, що ми не чули і не бачили вибуху. Очевидно, тут поширюється якась навмисна дезінформація. Люди просто займалися своїми справами. Як ми й очікували, ця місія не буде легкою, але деякі з перешкод дуже тривожні, а інші відверто кумедні, як-от цей так званий вибух,

– заявив Магвенья.

Що про обстріл Києва під час делегації казали в ОП

Михайло Подоляк – радник голови Офісу Президента – заявив, що Володимир Путін реалізує свої страхи через атаки на цивільне населення. На візит африканських лідерів країна-терористка просто не зважає. Їй байдуже на слабших.