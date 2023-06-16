Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, Путін не зважає на країни Африки та використовує їх, як інструмент для досягнення своїх геополітичних цілей.

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Путін робить сигнал Заходу

Подоляк каже, що спроби дати раціональне пояснення діям Путіна марні. Росія втрачає контроль над війною та не може нічого протиставити на фронті. Відтак їм нічого не залишається окрім постійних ракетних обстрілів щодня та щоночі.

"Путін реалізує свої страхи через атаки на цивільне населення. Він ніби говорить: "Ви мене можете зупинити лише військовим шляхом, але вам не дають достатньо ресурсів. Ми вдячні усім, хто через бюрократію чи інші причини відтягують постачання зброї, щоб ви не могли швидко привести мене до юридичної відповідальності", – заявив радник глави ОПУ.

Лідери Африки побачать, що війна це не фікція

Подоляк наголосив, що Росія не зважає на візит лідерів африканських держав, бо ніколи не звертає увагу на слабших. Вона вважає ці країни інструментами, щоб змусити Україну закінчити війну на умовах Росії.

"Вони приїхали до України, щоб подивитись, що війна це не якась фікція – що це масштабний конфлікт, що вона стосується усіх великих міст в країні, що Росія тероризує мирне населення. Зеленський може чітко пояснити, що будь-які компромісні пропозиції означатимуть капітуляцію України", – повідомив він.

Водночас низка країн Африки є залежними від Росії. Хтось отримує російську зброю, хтось сільськогосподарську техніку та гроші. Подоляк додав, що Росія десятиріччями вкладала гроші у функціонування цілих регіонів в Африці та Латинській Америці. Тепер вона бажає, щоб ці країни відпрацювали гроші на її користь.

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