Про це повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко. За його словами, усі потерпілі отримують медичну допомогу.

Дивіться також Українська ППО збила 6 "Кинджалів": що відомо про розпіарену російську ракету

На жаль, внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів області поранення отримали 6 осіб, серед них – одна дитина,

– написав Кравченко.

Він уточнив, що один з постраждалих – водій автотранспорту, який отримав поранення під час перевезення хліба. Всім пораненим наразі надають медичну допомогу.

Через атаку росіян було зруйновано 3 приватні будинки, 13 будинків потребують капітального ремонту. Ще 15 будинків та дві будівлі мають незначні пошкодження. Усім власникам будинків обіцяють надати необхідну допомогу.

Кравченко додав, що внаслідок падіння уламків почалися пожежі, їх уже локалізували.