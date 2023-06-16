На цьому наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, диктатор Володимир Путін "зміцнює довіру" на тлі візиту африканських лідерів до Києва найбільшим за кілька тижнів ракетним ударом.

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"Російські ракети – це сигнал Африці: Росія хоче більше війни, а не миру", – заявив Кулеба.

Делегація побачила реальну картину

Речник повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону зазначив, що країнам Африки дуже бракує правдивої інформації, адже "російська пропаганда добре засіла в інфопросторі цього континенту".

Тепер, за словами речника, члени "африканської місії" на власні очі переконаються, як це (війна) відбувається насправді.

Довідка. Сьогодні до Києва приїхали лідери чотирьох африканських держав – Сіріл Рамафоса (ПАР), Макі Салл (Сенегал), Хакаїнде Хічілема (Замбія), Азалі Ассумані (Союз Коморських Островів).

Путін нехтує безпекою іноземних лідерів

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак теж звернув увагу, що ракетна атака Росії відбулася саме тоді, коли до столиці приїхали лідери африканських країн.

Він переконаний, що таким чином "Путін хоче продемонструвати, що він готовий нехтувати безпекою лідерів іноземних держав".

"Путіну фактично байдуже, оскільки він відчуває повну безкарність. І на місці лідерів африканських країн може опинитися будь-хто", – наголосив Єрмак. .

Він також пригадав, що ракети летіли також тоді, коли до України прибув Президент США Джо Байден, а також Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.