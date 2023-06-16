Это подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, диктатор Владимир Путин "укрепляет доверие" на фоне визита африканских лидеров в Киев наибольшим за несколько недель ракетным ударом.

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"Российские ракеты – это сигнал Африке: Россия хочет больше войны, а не мира", – заявил Кулеба.

Делегация увидела реальную картину

Спикер воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона отметил, что странам Африки очень не хватает правдивой информации, ведь "российская пропаганда хорошо засела в инфопространстве этого континента".

Теперь, по словам спикера, члены "африканской миссии" воочию убедятся, как это (война) происходит на самом деле.

Справка. Сегодня в Киев приехали лидеры четырех африканских государств – Сирил Рамафоса (ЮАР), Маки Салл (Сенегал), Хакаинде Хичиллема (Замбия), Азали Ассумани (Союз Коморских Островов).

Путин пренебрегает безопасностью иностранных лидеров

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак тоже обратил внимание, что ракетная атака России произошла именно тогда, когда в столицу приехали лидеры африканских стран.

Он убежден, что таким образом "Путин хочет продемонстрировать, что он готов пренебрегать безопасностью лидеров иностранных государств".

"Путину фактически безразлично, поскольку он чувствует полную безнаказанность. И на месте лидеров африканских стран может оказаться любой", — подчеркнул Ермак.

Он также вспомнил, что ракеты летели и тогда, когда в Украину прибыл Президент США Джо Байден, а также Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.