Основною темою цієї розмови буде врегулювання війни між Україною і Росією. Крім цього, очільники країн Африки представлять президенту Росії свій "мирний план".

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Лідери африканських країн приїхали до Путіна

У пресслужбі президента Південно-Африканської Республіки наголосили, що Сиріл Рамафоса разом з очільниками Замбії, Коморських островів і Сенегалу, а також главами урядів Конго-Браззавіля, Єгипту й Уганди зустрінуться з Путіним.

Президент ПАР прибув до Петербурга / Відео Пресслужби президента ПАР

Представники Рамафоса наголосили що на цій зустрічі планують "шукати шляхи до миру в 16-місячному конфлікті між Україною та Росією". У пресслужбі очільника ПАР також зауважили, що ця війна призвела до руйнівних економічних наслідків, загибелі людей і глобальної нестабільності.

Згодом російські ЗМІ повідомили, що делегацію лідерів країн Африки Владімір Путін прийняв у Костянтинівському палаці у Петербурзі. Перемовини тривають і досі.

Наостанок представники Рамафоса сказали, що вже 18 червня президент повернеться назад у Південно-Африканську республіку.

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