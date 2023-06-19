Кирилл Буданов, насмехаясь над оккупантами, заявил о формировании "отряда бессмертных". И что они будут преследовать россиян в их кошмарах.

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Каст "отряда бессмертных" поражает

Сейчас в Украине создается специальный отряд бессмертных командующих – Валерий Залужный, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Иван Мазепа. Поэтому у россиян и их пропагандистов еще будет очень много работы в нервной, истерической обстановке,

– иронически заявил Буданов.

Он добавил, что этот самый "отряд бессмертных" не просто будет наведываться по ночам к россиянам. Он будет "кошмарить" тех, кто стремился захватить наше государство.

Вокруг Буданова витает множество теорий заговора