Военный эксперт Андрей Крамаров отметил, что видео с Валерием Залужным и фото с Кириллом Будановым, которые опровергают фейки российской пропаганды, неслучайно появились именно сейчас. В этом последовательность информационного противодействия Украины. Об этом он рассказал 24 каналу.

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Самая удобная прическа

Россияне сразу после подрыва Каховской ГЭС начали очень активную работу в информационном пространстве. Также подключили западную печать, с которой сотрудничает их агентура.

Они распространяли фейки и тиражировали один и тот же видеоматериал с пораженной западной техникой. Также делали вбросы – причем на разных уровнях: начиная от слитых видео их военных и заканчивая комментариями белорусского и российского диктаторов.

Бункерный диктатор заявил, мол, чтобы узнать, где находится Залужный, нужно спрашивать на иностранном языке. Для него украинский язык является иностранным,

– подчеркнул военный эксперт.

Но вчера появилось видео Генштаба с Главнокомандующим, находящимся на оперативных направлениях. Он слушал доклады и вносил коррективы на оперативном уровне в планы и работу ВСУ. Конечно, в условиях повышенной секретности. А сегодня опубликовано фото Кирилла Буданова

Я уже вижу, как сегодня вечером на пропагандистских каналах у Скабеевой будет эпилептический приступ и она будет рассказывать, что это – "фотошоп",

– предположил Крамаров.

Он отметил, что зная любовь главного руководителя ГУР к принятию личного участия в определенных операциях, его длительное отсутствие в информационном поле может быть связано с пребыванием в зоне боевых действий или на территории врага.

"Могу засвидетельствовать по собственному опыту, когда находишься в зоне выполнения боевого задания, прическа, которая сейчас у Буданова, самая удобная", – заверил военный эксперт.

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Используют весь арсенал пропаганды

Фейковая информация о Залужном и Буданове разгонялась в течение нескольких недель, однако Главнокомандующий и глава ГУР только сейчас решили ее опровергнуть. И именно в этом есть последовательность информационного противодействия Украины.

Сейчас оккупанты применяют весь арсенал своей пропаганды. И в горячую фазу информационной атаки, давать контрпропаганды и опровергать вбросы – неэффективно. Это будет воспринято обществом на эмоциях,

– объяснил он.

Когда волна утихает и общество начинает более спокойно реагировать на эти фейки, появление таких опровержений играет решающую роль.

"Кроме того, Залужный и Буданов не могли в тот момент, когда находились на оперативно-тактическом уровне, на командных пунктах или на линии столкновения предоставлять какие-либо фото из этих мест. Потому что это сыграло бы на руку нашему врагу", - подчеркнул он. Андрей Крамаров.

Кирилл Буданов встретился с послом Японии / Фото из фейсбука Джапаровой

Обратите внимание! Фото с Кириллом Будановым опубликовала сегодня в соцсетях заместитель министра иностранных дел Украины Эмина Джапарова. В комментарии к фото она сообщила, что кадры сделаны во время встречи с послом Японии в Украине Мацудой Кунинори. Также она добавила, что это "не муляж" и "все участники встречи живы и здоровы".

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