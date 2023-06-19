Вместе с ним был начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Шаптала. Об этом рассказал сам главком.

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Залужный и Шаптала провели работу в войсках, выполняющих самые сложные задачи

Главком ВСУ рассказал, что вместе с начальником Генштаба провел работу в группировках войск, выполняющих самые сложные задачи в районах, где идут самые ожесточенные бои.

Противник пытается не допустить продвижения наших подразделений. Для этого он развернул систему фортификационных укреплений с плотными минированиями местности и множеством резервов,

– заметил Залужный.

По его словам, несмотря на яростное сопротивление оккупантов, украинские воины делают все возможное для освобождения нашей территории.

"Операция продолжается согласно плану. Спасибо каждому, кто приближает Победу!" – подытожил главком.

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