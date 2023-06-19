Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал, как бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады освобождали от оккупантов населенный пункт Пятихатки.
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Как происходило освобождение Пятихаток
Об освобождении населенного пункта в понедельник, 19 июня, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
В общей сложности на Таврическом направлении Силы обороны Украины продвинулись до 7 километров, а площадь освобожденной территории там составляет 113 квадратных километров. Активная работа Сил обороны Таврического направления продолжается.
Валерий Залужный приветствовал освобождение Пятихаток и обнародовал впечатляющее видео мощной работы украинских защитников.
Залужный показал, как освободили Пятихатки: смотрите видео
Почему это важно
Пятихатки расположены в Степногорской поселковой общине Васильевского района Запорожской области. Их освобождение позволит ВСУ расширить плацдарм и начать продвижение к Васильевке.
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- На днях украинские военные освободили Благодатное и Макаровку Донецкой области. Также стало известно о деоккупации населённого пункта Сторожевое в Донецкой области.
- Кроме этого, Новодаровку на Запорожье освободили 4 июня, однако официально подтвердили деоккупацию населенного пункта 12 июня. Освобождали поселок механизированное подразделение и сводное подразделение Запорожской отдельной бригады территориальной обороны.