Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал, как бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады освобождали от оккупантов населенный пункт Пятихатки.

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Как происходило освобождение Пятихаток

Об освобождении населенного пункта в понедельник, 19 июня, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Обратите внимание! Пятихатки стали уже восьмым населенным пунктом, который освободили Силы обороны в течение двух недель наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

В общей сложности на Таврическом направлении Силы обороны Украины продвинулись до 7 километров, а площадь освобожденной территории там составляет 113 квадратных километров. Активная работа Сил обороны Таврического направления продолжается.

Валерий Залужный приветствовал освобождение Пятихаток и обнародовал впечатляющее видео мощной работы украинских защитников.

Залужный показал, как освободили Пятихатки: смотрите видео

Почему это важно

Пятихатки расположены в Степногорской поселковой общине Васильевского района Запорожской области. Их освобождение позволит ВСУ расширить плацдарм и начать продвижение к Васильевке.

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