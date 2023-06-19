Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, як бійці 128 окремої гірсько-штурмової бригади звільняли від окупантів населений пункт П'ятихатки.

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Як відбувалося звільнення П'ятихаток

Про звільнення населеного пункту у понеділок, 19 червня, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Зверніть увагу! П'ятихатки стали вже восьмим населеним пунктом, який звільнили Сили оборони упродовж двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

Загалом на Таврійському напрямку Сили оборони України просунулися до 7 кілометрів, а площа визволеної території там становить 113 квадратних кілометрів. Активна робота Сил оборони таврійського напрямку триває.

Валерій Залужний привітав звільнення П'ятихаток та оприлюднив вражаюче відео потужної роботи українських захисників.

Залужний показав, як звільняли П'ятихатки: дивіться відео

Чому це важливо

П'ятихатки розташовані у Степногірській селищній громаді Василівському районі Запорізької області. Їхнє звільнення дозволить ЗСУ розширити плацдарм та розпочати просування до Василівки.

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