Речь идет о Таврическом направлении. Об этом рассказал командующий оперативной группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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Россия потеряла более 2 рот солдат и 47 единиц техники

Тарнавский рассказал, что на Таврическом направлении есть успехи Сил обороны и заметные продвижения в результате успешных штурмовых действий.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1 298 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более 2 рот,

– отметил генерал.

Силы обороны уничтожили и повредили 47 единиц военной техники противника, в том числе:

3 танка,

9 единиц БМП,

2 БПЛА "Орлан-10",

2 БПЛА "Zala",

БПЛА "Supercam",

4 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация",

БМ-21 "Град",

2 гаубицы 2А65 "Мста-Б",

2 гаубицы 2С19 "Мста-С",

зенитный ракетный комплекс "С-300",

зенитный ракетный комплекс "Бук",

РЭБ "Поле-21".

"Также было уничтожено 6 мест хранения боеприпасов врага. Продолжаем работать и двигаться вперед", – подытожил Тарнавский.

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Что происходит на Лимано-Купянском и Бахмутском направлениях

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона рассказал, что Лимано-Купянское направление уже несколько месяцев является лидером по артиллерийским обстрелам.

"Эти сутки не стали исключением. 555 раз враг наносил огонь разными калибрами и разными типами артиллерии, как ствольной, так и реактивной, по нашим позициям. Дважды атаковал наши позиции. Это нетипично, там еще бывает, что намного больше он попыток делает атаковать наши позиции. Совершил 5 авианалетов", – отметил Череватый.

По его словам, в ходе отражения атак врага уничтожили 35 оккупантов, а еще 43 – получили ранения. Также уничтожили танки Т-72 и Т-62, самоходную артустановку, дрон-камикадзе и два автомобиля.

"Это очень интересный факт, что на этом направлении появляется техника 1960-х годов. Мы и до этого видели старые образцы, как БМП-1, которые сняты с вооружения", – отметил военный.

В свою очередь, на Бахмутском направлении продолжаются позиционные бои. За последние сутки российские войска совершили 407 обстрелов артиллерии и 9 авианалетов. Украинские военные уничтожили 80 российских оккупантов, 136 – ранили, а еще двоих взяли в плен. Также они уничтожили комплекс наблюдения и подбили БПЛА.

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Общие потери России в войне

По состоянию на утро 19 июня с начала полномасштабной войны на "концерт Кобзона" отправились 220 450 россиян. Стоит отметить, что эта статистика приблизительна, ведь в условиях активных боевых действий трудно подсчитать точные потери врага.

Кроме этого, захватчики стремительно теряют свою технику, единица которой иногда стоит миллионы долларов. В частности, Силы обороны уже испепелили: