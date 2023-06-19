Об этом в "Интервью под лампой" рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, сообщает 24 Канал.
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Россиян беспокоит контрнаступление ВСУ
Юсов рассказал, что похожий на Путина человек в последнее время начал очень часто заявлять, как его "не беспокоит" украинское контрнаступление. Такие же заявления делают представители окружения диктатора.
Очевидно, что вывод только один – беспокоит. Это уже граничит, собственно, с элементами какой-то панической атаки. То есть действительно в медийной плоскости много и часто рашисты сейчас на самом высоком уровне своего военно-политического преступного руководства обсуждают именно украинское контрнаступление,
– заметил представитель ГУР.
По его словам, это можно называть по-разному – оборонная операция, наступление, но в российском инфополе пользуются именно термином "контрнаступление", который даже не переводят, а так и используют.
"То есть да, беспокоит. И то, что так называемый экономический форум… Извините, конечно, там никакого серьезного экономического форума не происходит в закрытой диктатуре. Это все равно, что в Северные Корее проводить сейчас форумы экономические. Но тематика должна быть какая-нибудь об экономике, о росте, а у него снова весь форум об Украине, об англосаксах", – подытожил Юсов.
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Украинское наступление продолжается: коротко
- 19 июня сообщили об освобождении от российских оккупантов очередного села. Речь идет о Пятихатках на Запорожье. Вместе с ним под контроль Украины вернулись 8 населённых пунктов в Донецкой и Запорожской областях.
- Оккупанты боятся контрнаступления ВСУ. Как сообщала британская разведка, россияне существенно увеличили количество ударных вертолетов на Юге Украины.
- В то же время российские захватчики начали перебрасывать свои войска с левобережья, чтобы усилить Запорожское и Бахмутское направления.
- Стоит отметить, что в целом с начала полномасштабного вторжения Россия понесла огромные потери. По состоянию на 19 июня Силы обороны ликвидировали уже 220 450 российских захватчиков.