Ведь это очевидная ложь и для Украины, и для ее партнеров. Об этом в "Интервью под лампой" рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, сообщает 24 Канал.

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Заявления Путина направлены на россиян

По словам Юсова, заявления Путина об уничтожении Patriot кажутся правдой только для "рядового зомбированного Ванюшки".

Сказал бы он 5 или 50 – в принципе, значения нет. Главное это потом накатить стопарик и сказать: "Мы же им всем показали",

– объяснил представитель ГУР.

По его словам, оккупанты боятся. Важным нюансом является то, что уровень российских спикеров уже находится на достаточно высоком показателе.

"То есть сейчас украинское контрнаступление буквально публично комментируют либо человек, похожий на Путина, либо Шойгу. А куда выше уже? То есть, что дальше может быть?" – добавил Юсов.

Он отметил, что это означает, что даже внутренняя аудитория уже не воспринимает прокремлевских пропагандистов как истину последней инстанции, поэтому ей нужен "более тяжелый наркотик".

"И этот образ Путина, который лично рассказывает о событиях в Украине, – это и есть такой самый тяжелый наркотик для российской пропаганды, который сейчас может быть. А что за ним? А за ним будут ломка и пустота. И это можно сказать, что мы, собственно, еще даже ничего не начинали", – подытожил представитель ГУР.

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Комплексы Patriot – сложная система

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что сейчас Украина имеет 2 дивизиона комплексов Patriot. У них есть достаточно много составляющих, в том числе командный центр, радиолокационная станция, радары и до 8 пусковых установок.

Возможно, он (Путин – 24 Канал) подразумевал пусковые установки, однако, вероятно, они и сами не знают, что такое Patriot. Поэтому, собственно, он их уничтожает каждый день,

– объяснил спикер.

По его словам, украинцы могут увидеть результаты работы Patriot. В частности, это и уничтожение 6 баллистических ракет "Кинжал" 16 июня. Игнат подытожил, что наше государство ожидает еще больше таких систем.



На что способны ЗРК Patriot / Инфографика 24 Канала