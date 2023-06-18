Адже це очевидна брехня і для України, і для її партнерів. Про це в "Інтерв'ю під лампою" розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, повідомляє 24 Канал.

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Заяви Путіна спрямовані на росіян

За словами Юсова, заяви Путіна про знищення Patriot здаються правдою лише для "пересічного зазомбованого Ванюшки".

Сказав би він 5 чи 50 – в принципі значення немає. Головне це потім накатити стопарик і сказати: Ми ж їм всім показали",

– пояснив представник ГУР.

За його словами, окупанти бояться. Важливим нюансом є те, що рівень російських спікерів перебуває вже на досить високому показнику.

"Тобто зараз український контрнаступ буквально публічно коментують або людина, схожа на Путіна, або Шойгу. А куди вище вже? Тобто, що далі може бути?" – додав Юсов.

Він зауважив, що це означає, що навіть внутрішня аудиторія вже не сприймає прокремлівських пропагандистів як істину останньої інстанції, тому їй потрібен "важчий наркотик".

"І цей образ Путіна, який особисто розповідає про події в Україні, – це і є такий найважчий наркотик для російської пропаганди, який зараз може бути. А що за ним? А за ним будуть ломка та порожнеча. І це можна ж сказати, що ми, власне, ще навіть нічого не починали", – підсумував представник ГУР.

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Комплекси Patriot – складна система

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що наразі Україна має 2 дивізіони комплексів Patriot. Вони містять доволі багато складових, зокрема командний центр, радіолокаційну станцію, радари та до 8 пускових установок.

Можливо, він (Путін – 24 Канал) мав на увазі пускові установки, проте, ймовірно, вони й самі не знають, що таке Patriot. Тому, власне, він їх нищить щодня,

– пояснив речник.

За його словами, українці можуть побачити результати роботи Patriot. Зокрема, це і знищення 6 балістичних ракет "Кинджал" 16 червня. Ігнат підсумував, що наша держава очікує ще більше таких систем.



На що здатні ЗРК Patriot / Інфографіка 24 каналу