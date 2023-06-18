Варто зауважити, що Київ також не прийняв африканський "мирний план", адже Україна має власний. Перемовини з Кремлем можливі лише після виходу всіх окупаційних військ з території нашої країни.

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Путін відхилив африканський "мирний план"

Африканські лідери під час візитів у Київ та Санкт-Петербург намагалися домовитися про низку "заходів зі зміцнення довіри". Президент України Володимир Зеленський після зустрічі заявив, що мирні переговори вимагатимуть від Москви вивести свої війська з окупованої української території, що, за словами Росії, "не підлягає обговоренню".

У палаці під Санкт-Петербургом 17 червня Путін провів переговори з представниками:

Сенегалу,

Єгипту,

Замбії,

Уганди,

Республіки Конго,

Коморських островів,

Південної Африки.

Після виступів президентів Коморських островів, Сенегалу і Південної Африки російський диктатор втрутився, щоб поставити під сумнів припущення африканського "мирного плану", адже він заснований на прийнятті міжнародно визнаних кордонів. Це Путіну не сподобалося, тому він, як завжди, почав маніпулювати та брехати, що:

Саме Київ та його західні союзники нібито розпочали конфлікт задовго до того, як Росія напала на Україну у лютому 2022 року.

Захід, а не Росія, буцімто несе відповідальність за різке зростання світових цін на продовольство на початку минулого року, яке особливо сильно вдарило по Африці.

Експорт українського зерна з чорноморських портів, який Росія дозволила минулого року, ніяк не вплинув на полегшення труднощів Африки з високими цінами на продовольство, адже воно нібито в основному йшло до багатих країн.

Диктатор додав, що Росія "ніколи не відмовлялася від переговорів з українською стороною". Мовляв, їх блокує лише Київ. Про причину цього "блокування" російський президент не говорить, адже продовжує намагатися надурити всіх та не відступається від своїх кровожерливих імперських амбіцій.

За його словами, Москва неодноразово заявляла, що будь-який мир повинен враховувати "нові реалії". Він має на увазі оголошену Кремлем анексію частин українських областей. Тобто агресор тисне на світ з вимогою визнати захоплені території російськими. Однак варто зауважити, що підтримки країна-терористка не знайде – партнери нашої держави неодноразово наголошували, що допомагатимуть стільки, скільки буде необхідно для звільнення усієї української землі від окупантів.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров заявляв, що Росія нібито поділяє "основні підходи" африканського плану. Однак африканські лідери не привезли російському президенту жодного послання від Зеленського.

Своєю чергою, за словами прессекретаря Кремля Дмітрія Пєскова, цей план "важко реалізувати", але Путін буцімто виявив до нього інтерес. Диктатор заявив, що Москва "відкрита до конструктивного діалогу з усіма, хто хоче встановити мир на принципах справедливості та визнання законних інтересів сторін", але, очевидно, не на принципах визнання кордонів незалежної та суверенної України.

Цікаво! Після того, як Міжнародний кримінальний суд у березні висунув Путіну звинувачення у воєнних злочинах, Південна Африка опинилася в незручному становищі, адже вона є підписантом Римського статуту, тому зобов'язана заарештувати диктатора.

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