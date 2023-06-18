Стоит отметить, что Киев также не принял африканский "мирный план", ведь у Украины есть собственный. Переговоры с Кремлем возможны только после выхода всех оккупационных войск с территории нашей страны.

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Путин отверг африканский "мирный план"

Африканские лидеры во время визитов в Киев и Санкт-Петербург пытались договориться о ряде "мер по укреплению доверия". Президент Украины Владимир Зеленский после встречи заявил, что мирные переговоры потребуют от Москвы вывести свои войска с оккупированной украинской территории, что, по словам России, "не подлежит обсуждению".

Во дворце под Санкт-Петербургом 17 июня Путин провел переговоры с представителями:

Сенегала,

Египта,

Замбии,

Уганды,

Республики Конго,

Коморских островов,

Южной Африки.

После выступлений президентов Коморских островов, Сенегала и Южной Африки российский диктатор вмешался, чтобы подвергнуть сомнению предположение африканского "мирного плана", ведь он основан на принятии международно признанных границ. Это Путину не понравилось, поэтому он, как обычно, начал манипулировать и врать, что:

Именно Киев и его западные союзники, якобы, начали конфликт задолго до того, как Россия напала на Украину в феврале 2022 года.

Запад, а не Россия, якобы несет ответственность за резкий рост мировых цен на продовольствие в начале прошлого года, особенно сильно ударивший по Африке.

Экспорт украинского зерна из черноморских портов, который Россия разрешила в прошлом году, никак не повлиял на облегчение трудностей Африки с высокими ценами на продовольствие, ведь оно якобы в основном шло в богатые страны.

Диктатор добавил, что Россия "никогда не отказывалась от переговоров с украинской стороной". Мол, их блокирует только Киев. О причине этой "блокировки" российский президент не говорит, ведь продолжает пытаться обмануть всех и не отступает от своих кровожадных имперских амбиций.

По его словам, Москва неоднократно заявляла, что любой мир должен учитывать новые реалии. Он подразумевает объявленную Кремлем аннексию частей украинских областей. То есть агрессор давит на мир с требованием признать захваченные территории российскими. Однако стоит отметить, что поддержки страна-террорист не найдет – партнеры нашего государства неоднократно отмечали, что будут помогать столько, сколько будет необходимо для освобождения всей украинской земли от оккупантов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Россия якобы разделяет "основные подходы" африканского плана. Однако африканские лидеры не привезли российскому президенту ни одного послания от Зеленского.

В свою очередь, по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, этот план "трудно реализовать", но Путин якобы проявил к нему интерес. Диктатор заявил, что Москва "открыта к конструктивному диалогу со всеми, кто хочет установить мир на принципах справедливости и признании законных интересов сторон", но, очевидно, не на принципах признания границ независимой и суверенной Украины.

Интересно! После того как Международный уголовный суд в марте предъявил Путину обвинения в военных преступлениях, Южная Африка оказалась в неудобном положении, ведь она является подписантом Римского устава, поэтому обязана арестовать диктатора.

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