По данным издания, Рамафоса сначала прибыл в Варшаву, чтобы затем отправиться поездом в Киев. Он прилетел на отдельном самолете, а еще в одном находились журналисты и президентская охрана, военнослужащие и спецназовцы.
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В Польшу привезли 12 контейнеров с оружием
Охранники пытались выгрузить из самолета 12 контейнеров с оружием. Однако польские таможенники не разрешили им этого сделать.
После этого начальник президентской охраны обвинил польское правительство в "сознательном саботаже" мирной миссии президента ЮАР. Он также добавил, что поведение польских властей было "шокирующим и расистским".
Ящики с оружием президентской охраны ЮАР / Фото Аманды Хозы
Стоит добавить, что находившаяся на борту второго самолета журналистка Аманда Хоза предполагает, что именно из-за этих контейнеров с оружием Италия не захотела пускать самолет в свое воздушное пространство.
Они отозвали разрешение (на пролет – 24 Канал), и нам пришлось сделать шесть кругов над Средиземным морем, прежде чем мы прибыли в Варшаву,
– говорится в сообщении.
Рамафоса встретился с Зеленским: коротко
- 16 июня в Киев прибыли президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса и его коллега из Сенегала Маки Салл. Уже 17 июня чиновники отправились в Россию.
- Во время визита африканской делегации россияне нанесли ракетный удар "Калибрамы" и "Кинжалы". Однако спикер президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что это якобы никак не повлияло на работу лидеров Африки.
- Лидеры африканских государств прибыли в Киев, чтобы представить собственный "мирный план" по войне России против Украины. Речь идет о скорейшем возобновлении переговоров между странами.
- Однако Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что любые переговоры возможны только после вывода русских войск со всей территории нашего государства.