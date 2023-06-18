У підсумку Кремль не продемонстрував жодного наміру суттєво брати участь у будь-якому мирному процесі. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.

Зверніть увагу Підігрування Путіну чи власні інтереси: що стоїть за "мирним планом" країн Африки

Чому від африканців звучала риторика "русского міра"

Президент Коморських Островів і нинішній голова Африканського Союзу Азалі Асумані під час зустрічі з Путіним використовував мову, схожу на улюблену Кремлем риторику "русского міра" щодо війни в Україні. Вони заявили, що стабільність у Східній Європі, Африці та світі залежить від братерських відносин між сусідніх слов’янських "дружніх націй".

Асумані також зазначив, що мир в Україні важливий для вирішення питань міжнародної продовольчої та енергетичної безпеки.

Коментарі Асумані та включення до мирного плану гарантій поставок зерна свідчать про те, що країни, які беруть участь у пропозиції, вважають вирішення економічних наслідків війни в Україні своєю першочерговою турботою. Делегація, ймовірно, прагне збалансувати Україну та Росію, щоб підтримувати давні двосторонні відносини з Росією, не прив’язуючи себе повністю дипломатично до війни Кремля,

– вважають в ISW.

Так, Кремль використає цю пропозицію для сприяння російським інформаційним операціям, спрямованим на уповільнення західної допомоги Україні у сфері безпеки. До того ж він не продемонстрував жодного наміру суттєво брати участь у будь-якому мирному процесі.

Раніше ISW оцінювало, що Кремль регулярно сигналізує про хибну готовність вести переговори про врегулювання війни, щоб спонукати Захід піти на поступки та відмовити західних офіційних осіб від надання подальшої підтримки Україні. Також Кремль активізував ці зусилля, щоб створити умови для свого наступу взимку-навесні 2023 року, і, ймовірно, посилює цю інформаційну операцію, щоб послабити підтримку Заходу для України під час контрнаступу.

Кремль також використав не менш розпливчастий мирний план, представлений Китаєм навесні 2023 року, щоб посилити цю інформаційну операцію, і досі не намагався викласти широкі пропозиції цього плану.

"Натомість Кремль спробував використати заявлену зацікавленість Китаю в переговорах щодо врегулювання війни в Україні для досягнення бажаних тісніших зв’язків з Китаєм. Кремль, ймовірно, використає інформаційно-роз’яснювальну роботу цих африканських держав, щоб посилити двосторонню та багатосторонню співпрацю", – додали експерти.

Позиція ПАР: що відомо