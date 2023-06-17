Окрім цього, вони менші, ніж інші крилаті ракети, тому їх важче виявляти. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Командування Повітряних Сил ЗС України Юрій Ігнат, повідомляє 24 Канал.

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Є загроза ударів із відстані 260 кілометрів

Ігнат зауважив, що не може точно сказати, скільки саме ракет до комплексу "Бал" є у росіян.

Але думаю, що їх є достатньо. Це ракети ще тих часів. Навіть якщо не Х-35У, є просто Х-35, яка, власне, не модернізована по дальності. Тому я думаю, що має ворог ці ракети. Призначені вони для знищення надводних кораблів,

– зазначив військовий.

За його словами, з території окупованого Криму не раз уже були запуски:

і ракет "Онікс", які теж можна запускати з берегових комплексів,

і Х-35.

"Х-35 може застосовуватися також з повітряних носіїв – з літаків та вертольотів. Особливість ракети в тому, що вона летить доволі таки низько над водною поверхнею. Лічені метри – від 5 до 15 метрів – вона може летіти над поверхнею води. Для цього вона призначена – щоб бути малопомітною саме на надводній поверхні", – пояснив Ігнат.

Він додав, що характеристики Х-35 практично не відрізняються від звичайних крилатих ракет, якими окупанти обстрілюють українські міста. Мовиться про "Калібри" та ракети Х-101.

"Лишень бойова частина там втричі менша – 150 кілограмів. Швидкість така ж, як у крилатих ракет, – 650, 700, 850 кілометрів різниця. Власне, ворог має ці ракети. Модернізованих, можливо, менше. Старих, можливо, більше", – наголосив речник.

Він підсумував, що один із дивізіонів "Бал" передислокували у Брянську область, тому є загроза ударів саме з цих ЗРК по території України з відстані 260+ кілометрів.

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