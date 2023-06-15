Юрій Ігнат – речник Повітряних сил – під час брифінгу розповів, що ракети Х-35У – менші за крилаті, тому їх важче виявляти, інформує 24 Канал. Загалом ЗРК "Бал" призначений для ураження надводних цілей. Мовиться про кораблі.

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Х-35У мають збільшений радіус. Окупанти вже вихваляються, що ракети можуть сягати 500 кілометрів. Водночас Ігнат вважає цей показник завищеним.

Точно ми знати не можемо, яка дальність ураження. Ну там 260 кілометрів, мабуть, є. Цього достатньо, щоб досягати певних об'єктів, по яких вони хочуть влучити з Брянської області,

– мовиться у повідомленні.

Ракета є меншою та небезпечнішою. Усе тому, що її важче виявляти. Площа розсіювання – менша.

Такі ракети вже використовували

Речник Повітряних сил наголосив, що російські окупанти вже використовували такі ракети. Мовиться про територистичні атаки Одеської та Миколаївської області. Фіксували декілька таких пусків. Захисники українського неба вже збивали Х-35У.

Українців попереджають, що загроза залишається постійно. Потрібно оперативно реагувати на тривоги.

"Але її (ракети – 24 Канал) крейсерська швидкість така, як і у крилатої ракети. Думаю, що наше військове керівництво вживатиме заходи для протидії і цим загрозам", – наголосив Ігнат.

Окрім того, він додав: те, що росіяни притягнули ЗРК "Бал", свідчить про дефіцит ракет.