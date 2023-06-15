Юрий Игнат – спикер Воздушных сил – во время брифинга рассказал, что ракеты Х-35У – меньше, чем крылатые, поэтому их труднее обнаруживать, сообщает 24 Канал. В общем, ЗРК "Бал" предназначен для поражения надводных целей. Речь идет о кораблях.

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Х-35У имеют увеличенный радиус. Оккупанты уже хвастаются, что ракеты могут достигать 500 километров. В то же время Игнат считает этот показатель завышенным.

Точно мы не можем знать какая дальность поражения. Ну, там 260 километров, пожалуй, есть. Этого достаточно, чтобы достигать определенных объектов, по которым они хотят попасть из Брянской области,

– говорится в сообщении.

Ракета меньше и опаснее. Все потому, что ее труднее обнаруживать. Площадь рассеяния – меньше.

Такие ракеты уже использовали

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что российские оккупанты уже использовали такие ракеты. Речь идет о террористических атаках Одесской и Николаевской области. Фиксировали несколько таких запусков. Защитники украинского неба уже сбивали Х-35У.

Украинцы предупреждают, что угроза остается постоянной. Необходимо оперативно реагировать на тревоги.

"Но ее (ракеты – 24 Канал) крейсерская скорость такая же, как и у крылатой ракеты. Думаю, что наше военное руководство будет принимать меры по противодействию и этим угрозам", – подчеркнул Игнат.

Кроме того, он добавил: то, что россияне привлекли ЗРК "Бал", свидетельствует о дефиците ракет.