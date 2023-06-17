Кроме этого, они меньше других крылатых ракет, поэтому их труднее обнаруживать. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Командования Воздушных Сил ВС Украины Юрий Игнат, сообщает 24 Канал.

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Есть угроза ударов с расстояния 260 километров

Игнат отметил, что не может точно сказать, сколько именно ракет к комплексу "Бал" есть у россиян.

Но думаю, что их достаточно. Это ракеты еще тех времен. Даже если не Х-35У, есть просто Х-35, которая, по сути, не модернизирована по дальности. Поэтому я думаю, что у врага эти ракеты есть. Предназначены они для уничтожения надводных кораблей,

– отметил военный.

По его словам, с территории оккупированного Крыма не раз уже были запуски:

и ракет "Оникс", которые тоже можно запускать из береговых комплексов,

и Х-35.

"Х-35 может применяться также с воздушных носителей – с самолетов и вертолетов. Особенность ракеты в том, что она летит довольно низко над водной поверхностью. Считанные метры – от 5 до 15 метров – она может лететь над поверхностью воды. Для этого она предназначена – чтобы быть малозаметной именно на надводной поверхности", – объяснил Игнат.

Он добавил, что характеристики Х-35 практически не отличаются от обычных крылатых ракет, которыми оккупанты обстреливают украинские города. Речь идет о "Калибрах" и ракетах Х-101.

"Только боевая часть там втрое меньше – 150 килограммов. Скорость такая же, как у крылатых ракет, – 650, 700, 850 километров разница. Собственно, враг имеет эти ракеты. Модернизированных, возможно, меньше. Старых, возможно, больше", – подчеркнул спикер.

Он подытожил, что один из дивизионов "Бал" передислоцирован в Брянскую область, поэтому есть угроза ударов именно от этих ЗРК по территории Украины с расстояния 260 километров.

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