Пока украинский Patriot бесперебойно работает и выполняет все поставленные задачи. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает 24 Канал.
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Какая ситуация с Patriot в Украине сейчас
Игнат подчеркнул, что сейчас у нашей страны 2 дивизиона комплексов Patriot. Несмотря на это, один из таких дивизионов содержит достаточно много составляющих, таких, как командный центр, радиолокационная станция, радар и до 8 пусковых установок.
Возможно, он подразумевал пусковые установки, однако, вероятно, они и сами не знают, что такое Patriot. Поэтому, собственно, он (Путин – 24 Канал) их уничтожает каждый день,
– подчеркнул спикер.
Он также заверил, что результаты работы Patriot украинцы могут увидеть, это, в частности, и уничтожение 6 баллистических ракет "Кинжал" 16 июня. Игнат отметил, что Украина в дальнейшем ожидает больше таких систем.
Игнат разъяснил, сколько "Калибров" и "Кинжалов" сбил Patriot 16 июня
Спикер подчеркнул, что он лично видел, как летели 6 ракет "Кинжал". По его словам, это действительно "секундное явление", и их ущерб также происходит довольно быстро.
Кроме того, он удивился, что украинцы не верили, что наши Воздушные силы способны сбивать такие российские ракеты.
"А у кого-то были сомнения или как?" – спросил Игнат.
Напоследок спикер отметил, что он не может точно сказать новой цифры по количеству сбитых "Калибров". Сейчас актуальны данные о 6 уничтоженных ракетах.
Что известно об атаке на Украину 16 июня
- Российская армия днем 16 июня в очередной раз атаковала Украину ракетами. В Воздушных силах отметили, что удалось сбить 6 ракет типа "Калибр" и 6 "Кинжалов".
- Все ракеты уничтожило воздушное командование "Центр". Несмотря на это, обломки сбитых ракет все же нанесли ущерб в Киевской области.
- Впоследствии Юрий Игнат подчеркнул, что все "Кинжалы" враг направил именно на Киев и область. Кроме этого, эта атака произошла во время визита африканской делегации с "мирной инициативой"