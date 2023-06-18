Об этом рассказали в Генштабе ВСУ. Вертолет был сбит 18 июня.
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ВСУ сбили вражеский Ка-52
В Генштабе ВСУ сообщили об очередных потерях врага.
Добрый вечер, мы из Украины! Сегодня после обеда сбит еще один российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Бюджет РФ недосчитается еще около 16 миллионов долларов. Слава Украине!
– говорится в сообщении.
Следует заметить, что авиация Сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и уничтожила 1 российский зенитно-ракетный комплекс. В целом украинские защитники уничтожили:
- вражеский вертолет Ка-52,
- 3 иранских ударных БпЛА типа Shahed,
- 5 разведывательных БпЛА.
В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 4 зенитно-ракетных комплекса, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 склада его боеприпасов.
За сутки 17 июня Воздушные силы приземлили:
- 2 вражеских ударных вертолета Ка-52,
- 4 ударных иранских БПЛА "Shahed-136/131",
- 1 "Ланцет".
Также ПВО уничтожила 7 вражеских разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня типов "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala", "Supercam".
Еще один вертолет россияне потеряли вечером 16 июня.
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Общие потери России в войне
С начала полномасштабной войны российская армия уже потеряла 219 820 человек. Следует заметить, что потери врага могут быть значительно выше, ведь из-за высокой активности боевых действий их бывает трудно посчитать.
Кроме этого, оккупанты теряют уйму своей техники, единица которой кое-где стоит миллионы долларов за единицу. В частности, наши воины испепелили:
- личного состава – 219 820 (+650 в сутки 17 июня),
- танков – 3984 (+7),
- боевых бронированных машин – 7729 (+23),
- артиллерийских систем – 3847 (+13),
- РСЗО – 610 (+1),
- средств ПВО – 364 (+0),
- самолетов – 314 (+0),
- вертолетов – 304 (+2),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3371 (+7),
- крылатых ракет – 1211 (+0),
- кораблей и катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 6571 (+14),
- специальной техники – 522 (+2).