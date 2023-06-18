Про це розповіли у Генштабі ЗСУ. Вертоліт збили 18 червня.

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ЗСУ збили ворожий Ка-52

У Генштабі ЗСУ повідомили про чергові втрати ворога.

Доброго вечора, ми з України! Сьогодні пообіді збито ще один російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Бюджет РФ недорахується ще близько 16 мільйонів доларів США. Слава Україні!

– мовиться у повідомленні.

Варто зауважити, що авіація Сил оборони за добу 18 червня завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника та знищила 1 російський зенітно-ракетний комплекс. Загалом українські захисники знищили:

ворожий гелікоптер Ка-52,

3 іранські ударні БпЛА типу Shahed,

5 розвідувальних БпЛА.

Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 4 зенітно-ракетних комплекси, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника та 2 його склади боєприпасів.

За добу 17 червня Повітряні сили приземлили:

2 ворожі ударні вертольоти Ка-52,

4 ударні іранські БпЛА "Shahed-136/131",

1 "Ланцет".

Також ППО знищила 7 ворожих розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня типів "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala", "Supercam".

Ще один вертоліт росіяни втратили ввечері 16 червня.