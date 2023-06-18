Об этом рассказали в ряде российских телеграмм-каналов, сообщает 24 Канал. Пострадавших в результате инцидента якобы не было.

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На Брянщине исчез свет

По словам российских пропагандистов, беспилотники якобы атаковали электрическую подстанцию в Брянской области. Инцидент произошел ночью 18 июня.

Речь идет о подстанции Марицкая, которая расположена недалеко от Севска. Ее якобы повредили 2 беспилотника:

Первый дрон сбросил боеприпас около 23:00. В результате взрыва повредился силовой кабель.

Через час подстанцию атаковал еще один беспилотник самолетного типа – боеприпас, сброшенный с БпЛА, повредил переключатель линии.

В результате город Севск и еще 9 других российских населенных пунктов остались без света.

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