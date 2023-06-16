По данным оккупантов, пожар масштабный – площадь возгорания ориентировочно 2 тысячи километров квадратных. В российском телеграм-канале SHOT написали, что горит склад текстильного предприятия "Бел-Поль", пишет 24 Канал.
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Что происходит в Курской области
Площадь возгорания составляет около 2000 квадратов. В тушении привлекли более 40 человек и 10 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала,
– написали во вражеском министерстве.
Там также обнародовали видеовозгорание и уточнили впоследствии, что якобы локализовали пожар.
Россияне тушат пожар в Курске: смотрите видео
Российские телеграмм-каналы написали о якобы большом "хлопке" перед пожаром.
"По предварительным данным, беспилотник атаковал башню связи в поселке Красниково Курской области, но, зацепив ее, влетел в административное здание предприятия "Бел-Поль", – заявили в телеграмм-канале "База".
По их данным, якобы горели два здания и пожар опрокинулся на склад. Однако россияне не отметили, что это за беспилотники и почему они атакуют Курскую область.
Мощный пожар в Курской области: смотрите видео
Кроме того, россияне опубликовали видео, на котором якобы видна "вспышка" после которой и вспыхнул пожар. Согласно данным камер наблюдения, он произошел ориентировочно в 2:14 16 июня.
"Хлопок" в Курской области: смотрите на предполагаемый момент взрыва