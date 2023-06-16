По данным оккупантов, пожар масштабный – площадь возгорания ориентировочно 2 тысячи километров квадратных. В российском телеграм-канале SHOT написали, что горит склад текстильного предприятия "Бел-Поль", пишет 24 Канал.

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Что происходит в Курской области

Площадь возгорания составляет около 2000 квадратов. В тушении привлекли более 40 человек и 10 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала,

– написали во вражеском министерстве.

Там также обнародовали видеовозгорание и уточнили впоследствии, что якобы локализовали пожар.

Россияне тушат пожар в Курске: смотрите видео

Российские телеграмм-каналы написали о якобы большом "хлопке" перед пожаром.

"По предварительным данным, беспилотник атаковал башню связи в поселке Красниково Курской области, но, зацепив ее, влетел в административное здание предприятия "Бел-Поль", – заявили в телеграмм-канале "База".

По их данным, якобы горели два здания и пожар опрокинулся на склад. Однако россияне не отметили, что это за беспилотники и почему они атакуют Курскую область.

Мощный пожар в Курской области: смотрите видео

Кроме того, россияне опубликовали видео, на котором якобы видна "вспышка" после которой и вспыхнул пожар. Согласно данным камер наблюдения, он произошел ориентировочно в 2:14 16 июня.

"Хлопок" в Курской области: смотрите на предполагаемый момент взрыва

Обратите внимание! "Хлопок" в России расцветает регулярно. Так, буквально на рассвете 15 июня Москву накрыл пожар в правительственном доме, а в Краснодаре и Луганске – раздавались странные взрывы. Относительно Луганска, там их слышали в центре города. Однако жители периодически слышат такие звуки, когда военные самолеты переходят на сверхзвуковую скорость. Подробнее о "хлопке" – читайте здесь.