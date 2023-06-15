Так, о взрывах стало известно во временно оккупированном Луганске, Донецке, Краснодаре, а также Москве. Об этом сообщаются пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
Обратите внимание После "хлопков" на ГРЭС в Ростовской области без света было 360 тысяч россиян
Странный взрыв в Луганске
Предварительно, звук взрыва был слышен в центре Луганска. Точной информации о причине звука сейчас нет.
Жители Луганска периодически слышат такое, когда военные самолеты переходят на сверхзвуковую скорость.
В Москве загорелась общественная палата России
В центре Москвы произошло возгорание в здании общественной палаты и аппарата уполномоченного при президенте России по правам ребенка.
Пожар уже ликвидирован, а предварительная причина – короткое замыкание электрощитовой. В настоящее время на месте работают экстренные службы.
В Краснодаре слышали взрыв
В российском Краснодаре местные паблики сообщают о взрыве в городе. Однако местные власти информацию еще не комментировали.
Донецк накрыл черный дым
В Ленинском районе Донецка виднеется густой чёрный дым. Был ли перед этим взрыв – пока неизвестно. Сейчас все обстоятельства уточняются.
Черный дым в Донецке: смотрите видео
В Россию часто приходит "хлопок"
- Утро среды, 14 июня, в Шебекино, что в Белгородской области России, снова началось не с кофе, а с серии прилетов. По словам местных, их было не менее десяти.
- В российском Алтайском крае 5 мая произошел большой пожар на территории местной подстанции. Теперь жители региона жалуются на проблемы с электроэнергией.
- Также в российском Нижнем Новгороде загорелся завод "Красная Этна". Площадь возгорания составляла более 200 квадратных метров, а дым был виден по всему городу.
- Недавно в Белгородской области также цвел "хлопок" и раздавались взрывы. Тогда сообщали о "вспышке" на заводе "Премиксов №1".