Так, о взрывах стало известно во временно оккупированном Луганске, Донецке, Краснодаре, а также Москве. Об этом сообщаются пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

Обратите внимание После "хлопков" на ГРЭС в Ростовской области без света было 360 тысяч россиян

Странный взрыв в Луганске

Предварительно, звук взрыва был слышен в центре Луганска. Точной информации о причине звука сейчас нет.

Жители Луганска периодически слышат такое, когда военные самолеты переходят на сверхзвуковую скорость.

В Москве загорелась общественная палата России

В центре Москвы произошло возгорание в здании общественной палаты и аппарата уполномоченного при президенте России по правам ребенка.

Пожар уже ликвидирован, а предварительная причина – короткое замыкание электрощитовой. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

В Краснодаре слышали взрыв

В российском Краснодаре местные паблики сообщают о взрыве в городе. Однако местные власти информацию еще не комментировали.

Донецк накрыл черный дым

В Ленинском районе Донецка виднеется густой чёрный дым. Был ли перед этим взрыв – пока неизвестно. Сейчас все обстоятельства уточняются.

Черный дым в Донецке: смотрите видео

В Россию часто приходит "хлопок"