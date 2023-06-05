По предварительным данным, на территории подстанции якобы взорвался трансформатор. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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В России снова происходят пожары

Российские пропагандисты отметили, что в селе Смазнево в Алтайском крае произошло аварийное отключение света якобы из-за пожара на подстанции. Жители региона уже несколько часов находятся без воды и света.

На подстанции в Алтайском крае произошло возгорание: смотрите видео

Глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев отметил, что пожар на подстанции тушат спасатели. Кроме этого, подстанция на момент ремонта перейдет на резервное питание.



В Алтайском крае предположительно произошел пожар на подстанции / Фото из российских телеграм-каналов

Напоследок кремлевский прихвостень добавил, что электропитания в селе Смазнево и ближайших населенных пунктах "придется ждать не менее 2–3 часов". Сейчас пропагандисты не сообщают о последствиях, вызванных огнем, а также есть ли пострадавшие в результате предполагаемого пожара.

Россияне все время жалуются на пожары и взрывы