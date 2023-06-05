И, конечно, во всем обвинили Украину. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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В Белгороде загорелся энергетический объект

Ночью 5 июня губернатор области Вячеслав Гладков заявил о пожаре на энергетическом объекте. По его словам, якобы произошла "атака дрона со взрывчаткой".

В местных телеграм-каналах пишут, что в области раздавались взрывы и предполагали работу ПВО. Однако Гладков заверил, что предварительной причиной якобы стало "сброшенное взрывное устройство с беспилотника".



Пожар в Белгороде / фото местные телеграм-каналы

В Курской области "сбили" дрон "Азова"

В городе Суджа в Курской области захватчики сообщили, что якобы "приземлили дрон украинских военных".

Судя по фото, он принадлежал батальону "Азов",

– заговорили россияне.



Дрон, который якобы сбили в России / фото росСМИ

Обратите внимание! Украинские военные никогда не наносили и не наносят ударов по территории России. Это только провокации противника.

Россиян часто "атакуют дроны"