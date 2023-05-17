Пропагандисты утверждают, что обломки разбросало на 380-м километре трассы А-108. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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В России заявили о дроне в 100 километрах от Москвы

Очевидцы сообщили о двух взрывах. РосСМИ уже успели заявить, что из-за "неизвестного дрона" в 100 километрах от Москвы его обломки разбрасывало на 380-м километре трассы А-108.

К тому же пропагандисты отметили, что дрон якобы мог быть сбит ПВО.

Позже россияне обнародовали видео с места инцидента. Отмечается, что дрон упал на 380 километре Московского большого кольца в районе села Тарутино Калужской области.

Кадры якобы с места падения дрона: смотрите видео

Взрыв был такой силы, что его слышали в Обнинске, Курилове, Жукове, Воротынске и Калуге. В жилых домах дрожали окна,

– бредят россияне.

Прибывшие на место оперативники обнаружили на дороге алюминиевые обломки. Предварительно, пострадавших нет.

"Первым о падении беспилотника сообщил водитель большого груза. Около 19 часов вечера он ехал в сторону Серпухова и увидел падение предмета, похожего на птицу. После этого произошел громкий взрыв и на дорогу полетела волна грязи, обломков и веток", – добавили пропагандисты.

Обломки якобы сбитого дрона в России / фото росСМИ

Еще один дрон "атаковал" границу в Белгородской области

Кроме того, Россия также обвинила Украину в том, что еще один беспилотник якобы атаковал пограничный пункт в Белгородской области "Шебекино". Из-за "атаки" якобы загорелось здание пограничного пункта.

Около полуночи залетевший со стороны Украины дрон (вероятно, со стороны села Плетеновка) сбросил на здание пограничного пункта 2 самодельных взрывных устройства,

– заговорили россияне.

Важно! Украина не атакует ракетами и дронами территории России. Поэтому это все – выдумки и клевета пропагандистов.

Напомним, что недавно пропагандисты сообщили, что ночью 10 мая Воронежскую область якобы "атаковали беспилотники". Как писали росСМИ, два "БпЛА", начиненные взрывчаткой, подлетели к полигону и взорвались во время падения. В результате этого пострадали около 14 военнослужащих. Предварительно, погибших нет.