Пострадавших в результате "хлопка" в России вроде бы нет. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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Что известно о последствиях "атаки БПЛА" в Курской области

Российские пропагандисты рассказали, что в районе города Курск российская ПВО якобы "сбила несколько беспилотников". Россияне отметили, что "обломки дронов повредили несколько домов в городе".

Кремлевские прихвостни также успокоили жителей Курской области, мол, "регион находится под надежной защитой наших военных".

Впоследствии украинский блоггер Сергей Стерненко в своем телеграм-канале предположил, что именно "добрые партизаны" якобы нанесли удар по Курску. По его информации, несогласные с кремлевским режимом "совершили рейд в Курскую область, где смогли вывести из строя боевую авиацию россиян на местном аэродроме".

В заключение Стерненко добавил, что количество пораженных самолетов еще уточняют.

В Смоленской области тоже было ночью "беспокойно"

Российские телеграм-каналы также сообщали и о "неизвестных беспилотниках" в Смоленской области. По словам пропагандистов, около 3 часов ночи "2 БПЛА дальнего радиуса действия" якобы атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в регионе. Впоследствии в сети опубликовали фото с вероятными "обломками дронов".



Вероятный обломок "беспилотника" в Смоленской области / Фото из российских телеграм-каналов

Пропагандисты утверждают, что жертв и пострадавших вроде бы нет. Из повреждений в Смоленской области якобы только "выбоины в асфальте".



Обломки дронов якобы создали выбоину в асфальте в Смоленской области / Фото из российских телеграм-каналов

Оккупанты также добавили, что оперативные службы области "работают на месте для устранения последствий".

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