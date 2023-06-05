І, звичайно ж, у всьому звинуватили Україну. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
До теми Атака дронів на Москву: де знайшли уламки у Підмосков'ї
У Бєлгороді загорівся енергетичний об'єкт
Вночі 5 червня губернатор області В'ячеслав Гладков заявив про пожежу на енергетичному об'єкті. За його словами, нібито сталася "атака дрона з вибухівкою".
У місцевих телеграм каналах пишуть, що в області лунали вибухи і припускали роботу ППО. Однак, Гладков запевнив, що попередньою причиною буцімто став "скинутий вибуховий пристрій з безпілотника".
Пожежа у Бєлгороді / фото місцеві телеграм-канали
У Курській області "збили" дрон "Азова"
У місті Суджа, що в Курській області, загарбники повідомили, що буцімто "приземлили дрон українських військових".
Судячи з фото, він належав батальйону "Азов",
– заговорили росіяни.
Дрон, який нібито збили в Росії / фото росЗМІ
Росіян часто "атакують дрони"
- 30 травня Росія заявила, що дрони атакували Москву та Підмосков'я. Їхні уламки нібито впали у декількох селах довкола російської столиці.
- У кількох регіонах Росії вночі 2 червня нібито лунали вибухи та працювала протиповітряна оборона. Люди бідкалися на "атаку невідомих безпілотників".
- У російському Курську також нібито пролунали "вибухи". Жителі міста бідкалися про шум, а в небі виднівся стовп чорного диму.
- Раніше під Калугою нібито впав безпілотник. Місцеві жителі чули гучні вибухи.
- У Курській області нещодавно нібито виявили безпілотник. На дроні невідомого походження буцімто був напис "Слава Україні".
- Окрім цього, наприкінці квітня за 35 кілометрів від Москви впав безпілотний літальний апарат. Уламки БпЛА знайшли місцеві жителі у селищі Воровське біля Ногінська.