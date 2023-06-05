І, звичайно ж, у всьому звинуватили Україну. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

До теми Атака дронів на Москву: де знайшли уламки у Підмосков'ї

У Бєлгороді загорівся енергетичний об'єкт

Вночі 5 червня губернатор області В'ячеслав Гладков заявив про пожежу на енергетичному об'єкті. За його словами, нібито сталася "атака дрона з вибухівкою".

У місцевих телеграм каналах пишуть, що в області лунали вибухи і припускали роботу ППО. Однак, Гладков запевнив, що попередньою причиною буцімто став "скинутий вибуховий пристрій з безпілотника".



Пожежа у Бєлгороді / фото місцеві телеграм-канали

У Курській області "збили" дрон "Азова"

У місті Суджа, що в Курській області, загарбники повідомили, що буцімто "приземлили дрон українських військових".

Судячи з фото, він належав батальйону "Азов",

– заговорили росіяни.



Дрон, який нібито збили в Росії / фото росЗМІ

Зверніть увагу! Українські військові ніколи не завдавали і не завдають ударів по території Росії. Це лише провокації ворога.

Росіян часто "атакують дрони"