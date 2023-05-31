РосЗМІ написали, де саме приземлились рештки цих об'єктів. За даними росіян, це були не тільки дрони, ще й снаряди, квадрокоптери, та навіть "чотирикутний металевий предмет", пише 24 Канал.

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Де виявили уламки в Підмосков'ї

Російські ЗМІ напили, що знайшли шість уламків у різних районах Підмосков'я. Серед них – два дрони та два снаряди.

Вони впали у селі Іллінське Красногорський міського округу. Так, у полі та біля будинку №23 на вулиці Єлисейській знайшли уламки безпілотника літакового типу.

Дрон нібито впав у Іллінському: дивіться на карті

"Металеві фрагменти невідомого походження" знайшли біля будинку №14 на вулиці Озерній вулиці у котеджному селищі "Павлове-2" у селі Новинки, що належить до округу Істра.

Де розташовані російські Новинки: дивіться на карті

Фрагменти снарядів знайшли нібито відразу у двох місцях у селі Жуківка Одінцовського міського округу:

біля будинку №102 у дачному кооперативі "Новина";

на ділянці №13 у дачному кооперативі "Іллінське".

Окрім того, в "Іллінському" біля будинку №4 нібито ще були уламки квадрокоптера.

Де розміщена Жуківка: дивіться на карті

Також у селі Ромашкове того ж Одінцовського міського округу знайшли "чотирикутний металевий предмет" на ґанку приватної школи "Лідер" на вулиці Микільській. Його дрібні уламки виявили на даху. Будівля при цьому не постраждала.

Де розташоване Ромашкове: дивіться на карті

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