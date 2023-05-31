РосСМИ написали, где именно приземлились остатки этих объектов. По данным россиян, это были не только дроны, но и снаряды, квадрокоптеры, и даже "четырехугольный металлический предмет", пишет 24 Канал.

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Где обнаружили обломки в Подмосковье

Российские СМИ напили, что нашли шесть обломков в разных районах Подмосковья. Среди них – два дрона и два снаряда.

Они упали в деревне Ильинское Красногорского городского округа. Так, в поле и у дома №23 на Елисейской улице нашли обломки белпилотника самолетного типа.

Дрон якобы упал в Ильинском: смотрите на карте

"Металлические фрагменты неизвестного происхождения" нашли у дома №14 на улице Озерной улицы в коттеджном поселке "Павлово-2" в селе Новинки, принадлежащем к округу Истра.

Где расположены российские Новинки: смотрите на карте

Фрагменты снарядов нашли якобы сразу в двух местах в селе Жуковка Одинцовского городского округа:

у дома №102 в дачном кооперативе "Новость";

на участке №13 в дачном кооперативе "Ильинское".

Кроме того, в "Ильинском" у дома №4 якобы еще были обломки квадрокоптера.

Где находится Жуковка: смотрите на карте

Также в селе Ромашково того же Одинцовского городского округа нашли "четырехугольный металлический предмет" на крыльце частной школы "Лидер" на улице Никольской. Его мелкие обломки обнаружили на крыше. Здание при этом не пострадало.

Где находится Ромашково: смотрите на карте

Москву атаковали дроны: коротко