Про "моторошну" знахідку в Курській області пишуть російські медіа, інформує 24 Канал. За попередніми даними, БпЛА було знайдено рано вранці 7 травня за 61 кілометр від кордону з Україною неподалік від села Полозівка.

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Безпілотник знайшли за 60 кілометрів від України

Повідомляється, що на крилі в безпілотника був напис "Слава Україні". Жодних інших розпізнавальних знаків, як пишуть ЗМІ окупантів, більше немає.

Зараз біля безпілотника, який сильно налякав росіян, навіть виставлено охорону.

Показуємо російське село Полозівка на карті

Під Москвою впав безпілотник з вибухівкою