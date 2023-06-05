Экспорт сжиженного газа приостанавливается

Из-за опасений, связанных с атаками беспилотников, в российском черноморском порту Тамань планируют приостановить экспорт сжиженного нефтяного газа (LPG).

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Напоминаем, что Россия в последние недели подвергается неоднократным атакам, в том числе на Москву, нефтеперерабатывающим заводам на юге страны и составу топлива вблизи стратегического моста, соединяющего материковую часть России с Крымом.

К примеру, сегодня ночью 5 июня в Белгородской области на одном из энергетических объектов загорелся пожар. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Якобы виной всему "атака дронов со взрывчаткой".

Следовательно, железнодорожные операторы России и Казахстана уже объявили о планах ограничить перевозку грузов в сторону Тамани, на долю которой приходится около 7,5% общего российского экспорта.

Тамань приостанавливает перегрузку сжиженного газа, поскольку это опасно после всех этих атак (дронов) – газы наиболее взрывоопасны,

– сообщил анонимный источник.

Другие источники на правах анонимности говорят, что работы на перегрузочном комплексе "Тамань", мощность которого составляет 20 миллионов тонн в год, будут законсервированы на неопределенный срок.

К слову, по данным в январе - мае железнодорожные поставки сжиженного газа на Тамань от российских и казахстанских поставщиков составили 192 тысячи тонн. Хотя в прошлом году комплекс отгрузил 328 тысяч тонн.

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