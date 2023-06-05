Експорт зрідженого газу призупиняється

Через побоювання, пов’язані з атаками безпілотників, в російському чорноморському порті Тамань планують призупинити експорт скрапленого нафтового газу (LPG).

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Нагадуємо, що Росія останніми тижнями зазнає неодноразових атак, у тому числі на Москву, нафтопереробні заводи на півдні країни та склад палива поблизу стратегічного мосту, який з’єднує материкову частину Росії з Кримом.

До прикладу, сьогодні вночі 5 червня у Бєлгородській області на одному з енергетичних об'єктів зайнялася пожежа. Про це повідомив губернатор В'ячеслав Гладков. Буцімто виною усьому "атака дронів з вибухівкою".

Відтак залізничні оператори Росії та Казахстану вже оголосили про плани обмежити перевезення вантажів у бік Тамані, на частку якої припадає близько 7,5% загального російського експорту.

Тамань призупиняє перевантаження зрідженого газу, оскільки це небезпечно після всіх цих атак (дронів) – гази найбільш вибухонебезпечні,

– повідомило анонімне джерело.

Інші джерела на правах анонімності розповідають, що роботи на перевантажувальному комплексі "Тамань", потужність якого становить 20 мільйонів тонн на рік, будуть законсервовані на невизначений термін.

До слова, за даними у січні — травні залізничні поставки зрідженого газу на Тамань від російських і казахстанських постачальників склали 192 тисяч тонн. Хоча минулого року комплекс відвантажив 328 тисяч тонн.

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