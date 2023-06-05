За попередніми даними, на території підстанції нібито вибухнув трансформатор. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.
У Росії знову стаються пожежі
Російські пропагандисти наголосили, що в селі Смазнєво в Алтайському краї сталося аварійне відключення світла нібито через пожежу на підстанції. Жителі регіону вже буцімто кілька годин перебувають без води та світла.
На підстанції в Алтайському краї сталося займання: дивіться відео
Голова Залісівського муніципального округу Олександр Пластеєв зазначив, що наразі пожежу на підстанції гасять рятувальники. Крім цього, підстанція на момент ремонту буцімто перейде на резервне живлення.
В Алтайському краї ймовірно сталася пожежа на підстанції / Фото з російських телеграм-каналів
Наостанок кремлівський прихвостень додав, що електрохарчування в селі Смазнєво та найближчих населених пунктах "доведеться чекати не менш ніж 2 – 3 години". Наразі пропагандисти не повідомляють про наслідки, що спричинив вогонь, а також чи є постраждалі внаслідок ймовірної пожежі.
Росіяни весь час бідкаються про пожежі та вибухи
- Вранці 5 червня у російському Нижньому Новгороді загорівся завод "Червона Етна". Площа загоряння становила більш ніж 200 квадратних метрів, а дим було видно по всьому місту.
- Того ж дня у Бєлгороді повідомляли про пожежу на енергетичному об'єкті. Попередньою причиною буцімто став "скинутий вибуховий пристрій з безпілотника".
- Російські телеграм-канали 3 травня також бідкалися про "невідомі безпілотники" у Смоленській області. За словами пропагандистів, 2 безпілотники буцімто атакували об'єкти паливно-енергетичного комплексу в регіоні.
- Наприкінці травня у Бєлгородській області також квітла "бавовна" та лунали вибухи. Цього разу повідомляли про "спалах" на заводі "Преміксів №1".