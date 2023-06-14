Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев, информирует 24 Канал. Пожар на ДРЭС произошел после громких "хлопков".

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В Ростовской области было ограничено ориентировочно 364 тысячи потребителей,

– написал российский губернатор.

Правда, он отметил, что под ограничения не подверглись критические объекты, такие как, например, больницы.



Губернатор успокоил, что ведется поэтапное подключение потребителей. Пообещал, что он будет проходить в круглосуточном режиме.

В Ростовской области исчезал свет из-за "хлопка" / Скриншот из телеграммы российского губернатора

Что же произошло

14 июня в Ростовской области страны-террориста России после взрыва вспыхнула Новочеркасская государственная районная электростанция (ГРЭС).

Известно, что в результате взрыва пострадали три человека. А вот что стало причиной взрыва, не сообщают.

Впоследствии губернатор опроверг информацию о пострадавших. Мол, все под контролем. Но, что тут скажешь, у россиян, несмотря на то, что вечно кто-то курит не в тех местах, ничего не происходит.

А вот местным жителям все время слышится и привидится какой-то "хлопок" и "хлопки".