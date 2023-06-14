Про це повідомив губернатор регіону Василь Голубєв, інформує 24 Канал. Пожежа на ДРЕС сталась після гучних "хлопків".

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У Ростовській області було обмежено орієнтовно 364 тисячі споживачів,

– написав російський губернатор.

Щоправда, він зазначив, що під обмеження не потрапили критичні об'єкти, такі як, наприклад, лікарні.



Губернатор заспокоїв, що наразі ведеться поетапне підключення споживачів. Пообіцяв, що воно проходитиме у цілодобовому режимі.



В Ростовській області зникало світло через "бавовну" / Скриншот з телеграму російського губернатора

Що ж сталось

14 червня в Ростовській області країни-терориста Росії після вибуху спалахнула Новочеркаська державна районна електростанція (ДРЕС).

Відомо, що внаслідок вибуху постраждали троє людей. А ось, що стало причиною вибуху, не повідомляють.

Згодом губернатор спростував інформацію про постраждалих. Мовляв, усе під контролем. Але, що тут скажеш, у росіян попри те, що вічно хтось курить не у тих місцях, нічого не стається.

А ось місцевим жителям увесь час чується і привиджується якась "бавовна" і "хлопки".