У Новочеркаську в Росії 14 червня спалахнула теплова електростанція. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Напередодні на станції чули вибухи

Спершу російські ЗМІ не могли визначитись. Одні писали, що загорілась покрівля на 6-му енергоблоці, інші, що вибухнув 5-й енергоблок. Згодом таки визначились, що загорівся 6-й енергоблок, після чого вогонь перекинувся на покрівлю 5-го. Працівники станції стверджують, що до того, як почалась пожежа, вони чули два вибухи.

Водночас повідомляється, що площа пожежі розрослася до 400 квадратів. Відомо, що до гасіння пожежі залучено 46 співробітників МНС та 15 одиниць техніки.

Російські ЗМІ з посиланням на власні джерела називали 2 ймовірних причини пожежі:

порушення технологічного процесу у шостому блоці.

вибух.

На диво, росіяни уточнили, що слідів теракту на станції немає. Пізніше у країні-агресорці офіційно повідомили, що причиною пожежі на Новочеркаській ДРЕС став спалах газу під час технологічних робіт на станції.

У ДРЕС стверджують, що "відкритого горіння немає"

Представники Новочеркаської ДРЕС одразу дали офіційний коментар. Вони повідомили, що "відкритого горіння немає". Як свідчать відеозаписи, вогонь був, проте його загасили. Наразі над станцією густий чорний дим.

Наразі роботу станції призупинили, а співробітників – евакуювали. Загалом зі станції евакуювали 150 людей. Також загасили пожежу в машинному залі між 5 та 6 енергоблоками.

Вже відомо про постраждалих

Попередньо, внаслідок пожежі постраждали 3 працівники теплової електростанції. Вони мають опіки різного ступеня.