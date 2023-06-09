Про падіння безпілотника стало відомо з соцмереж і росЗМІ. Вони повідомляли, що внаслідок цього постраждало кілька людей, передає 24 Канал.

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Влетів у багатоповерхівку

За наявними даними, безпілотник під час падіння влетів у багатоповерховий житловий будинок. Як зазначив глава регіону Алєксандр Гусєв, сталося це на вулиці Бєлінського. Він же розповів, що постраждало двоє людей. Невдовзі актуалізував дані.

Троє людей посікло осколками скла. Допомога надана на місці, від госпіталізації люди відмовилися,

– заявив Гусєв.

Будинок димить після влучання безпілотника: дивіться відео

Також у мережу вже встигли викласти відео не лише з будинком, який димить. Крім того, очевидці зафільмували момент влучання безпілотника. Можна побачити, що він летів достатньо високо, але в якийсь момент різко опустився і врізався у багатоповерхівку.

Момент влучання дрона зняли на відео:

У спецслужб уже є кілька версій

РосЗМІ заявили, що у спецслужб є припущення, куди насправді міг летіти цей безпілотник. Мовляв:

за 4,5 кілометра від падіння – аеродром "Балтімор";

за 3,5 кілометра – авіаційне підприємство;

усього за 300 метрів – будівля управління ФСБ.

Як то кажуть, обирайте собі будь-яку ціль. Вкрай несподівано, що росіяни вирішили обійтися без байок про те, що це Україна атакувала їх дронами. Навіть ті ж спецслужби назвали лише ймовірні цілі без висування звинувачень.

Хай там як, ми б на місці росіян більше боялися, що їх покосять їхні ж шкідливі звички. До прикладу, захоплення сидром, який уже відправив на той світ кілька десятків окупантів.

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