Їм видавали квитки до цирку. На так званий аукціон небаченої щедрості потрапили діти тих батьків, які загинули у війні проти України. Організували свято для мешканців Тюменської області, передає 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Дітей поведуть у цирк

Відомо, що відвідають вони виставу, яка відбудеться у червні. Причому важливо звернути увагу на те, що квитки отримали не всі. Їх видавали лише сім'ям ліквідованих мобілізованих.

Зауважимо, що інформацію взяли не з чуток. Її журналістам згодом підтвердили у Департаменті соцрозвитку Тюменської області. Роздачею квитків займався військкомат. Його ж співробітники самостійно формували списки.

Тим часом росіяни вже другий рік поспіль залишаться без "прямої лінії" з президентом. Владімір Путін вирішив і цьогоріч її скасувати.

"Прямої лінії" не буде через ситуацію на фронті

Власне, про це повідомила балакаюча голова Кремля Дмітрій Пєсков. Він заявив росЗМІ, що не може назвати точні терміни проведення цієї "прямої лінії". Цікаво, що джерело в адміністрації президента повідомляло, що мала б вона пройти у листопаді – грудні 2023 року.

Як ми вже говорили, це вже другий рік поспіль від цієї практики у Кремля вирішили відмовитися. Ймовірно, бункерний дід просто не має про що звітувати перед своїм народом. Та й питання можуть поставити вкрай незручні.

Якщо вона ("пряма лінія" – 24 Канал) припаде на кінець року, то неминуче виявиться вписаною у контекст майбутніх президентських виборів як сеанс спілкування з виборцями, хоча президент навряд чи обере цю трибуну для заяви про свою участь у виборах,

– написали росЗМІ, посилаючись на експертів.

Анонімні джерела в адміністрації Владіміра Путіна пояснили, чому "пряму лінію" відклали. За їхніми словами, причиною є ситуація у зоні так званої "спецоперації". Себто, у всьому винна війна, яку Росія розв'язала проти України. І що наразі для Кремля найкраще – дочекатися "визначеності" з тим, що відбувається на фронті.